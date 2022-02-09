Иммунолог Болибок предупредил о развитии гиперестезии у зараженных «Омикроном» людей

Заразившиеся новым штаммом коронавируса «Омикрон» люди страдают от повышенной чувствительности. Об этом предупредил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Незначительное воздействие на тело инфицированного может спровоцировать сильную боль. Врач отметил, что иногда обычное прикосновение вызывает даже крики, передает URA.RU.

«Пациенты стали жаловаться на такой симптом при "Омикроне", как гиперестезия, когда болит все тело. Причем если дотрагиваться до человека, у него ничего не болит, но если нажать руками, то кожа, мышцы, кости — везде ощущается боль, вплоть до крика», — пояснил Болибок.

Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков добавил, что подобный симптом при «Омикроне» может проявляться из-за поражения периферических нервов, передает «Вечерняя Москва». Владимир Болибок недавно отмечал, что постковидный синдром после заражения южноафриканским штаммом проявляется только через месяц после выздоровления, сообщило издание «Подмосковье сегодня».

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