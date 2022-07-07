Илья Прусикин и Софья Таюрская из Little Big рассказали об эмиграции, жизни в США и новом клипе: “Считаем себя обязанными высказаться”

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Илья Прусикин и Софья Таюрская

Участники группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская, которые ранее выпустили клип на песню Generation Cancellation против военной спецоперации РФ на Украине и покинули Россию, дали интервью русской службе издания BBC (заблокировано в России). Илья Прусикин и его возлюбленная Софья Таюрская пообщались с журналисткой по видеосвязи из Лос-Анджелеса и рассказали о своей песне, эмиграции из России и “отмене” русской культуры.

По словам Ильи Прусикина, поводом для их отъезда стала цензура. Вместе с Софьей Таюрской он покинул страну в начале марта. В конце февраля участники коллектива высказались против военной спецоперации РФ на Украине. Мы поняли, что для того, чтобы мы могли высказывать свою позицию, нам придется уехать. Иначе нам придется либо молчать, либо быть “за”. Лидер группы Little Big рассказал, как они создали песню Generation Cancellation, в которой они выступили против спецоперации, и отметил, что она была записана в конце февраля. Песню мы записали еще 25 февраля, но выпустили сейчас, потому что только доделали, это сложный процесс. Все наши ребята в разных странах, у всех разные часовые пояса.



Софья Таюрская и Илья Прусикин

Прусикин отметил, что, выпуская клип, они не боялись потерять свою аудиторию.

Это песня — крик души, это наш манифест. Мы выразили мнение, и если оно кому-то не понравится — окей. Это же наше мнение. И здесь дело не в заработке и не в накоплении аудитории. Мы не планируем становиться политическими активистами, но в данном контексте времени мы считаем себя обязанными высказаться. Это касается уже не политики, это чисто человеческое.

Мы не боимся того, примут нас или не примут. Для нас главное — делать то, что мы умеем, то, что мы хотим. Главное для нас — снимать крутые песни и делать крутые клипы. А там как будет. Не примут — значит недостойны. Примут — значит отлично.

После выхода клипа музыкантов раскритиковали: в сети даже появились призывы лишить участников Little Big российского гражданства. Мы видели новости с призывами, но невозможно ни меня, ни Соню, ни остальных русских людей лишить гражданства. Сейчас все очень сложно — кто-то из коллектива до сих пор находится в России. Сложно выезжать из страны, потому что нужны визы, с европейскими еще нормально, но с американскими очень сложно.

Пока работать в России музыканты не могут и были вынуждены отказаться от выступлений. Нас внесли во все черные списки, запретив концертную деятельность. Списки неофициальные, они приходят на площадки, где написано, кто не может выступать. Поэтому пока все концерты придется отменить.

Несмотря на сложную ситуацию, Прусикин надеется, что все будет хорошо, в том числе и с Little Big.

Все наладится, просто сейчас такое время, его надо пережить, научиться жить в новой реальности.

Илья Прусикин рассказал о жизни в США и отметил, что там, несмотря на сложную политическую ситуацию, нет плохого отношения к русским, как и “отмены” русской культуры, о которой часто говорят в России.

Здесь есть место для каждого. Здесь не важно, кто ты: русский, мексиканец, американец, африканец. Всем на всех пофиг, в хорошем смысле. Занимайся своим делом, а я занимаюсь своим. Ты русский — хорошо. А я вот американец. А я мексиканец. Ну и хорошо, классно. В Америке нет “отмены” русской культуры. Я не видел ни разу. В Нью-Йорке проходят спектакли Барышникова. Возможно, пропаганда считает “отменой культуры” “отмену” этих вот дворцовых воротил, у которых яхты отнимают? Я бы их тоже отменил. Я не понимаю, почему Россия сама их не “отменила” и это приходится делать другим.

Ранее блогер Илья Варламов высказался по поводу отъезда группы Little Big из России и заявил, что вместе с ними “русская культура огромным бурлящим потоком покидает страну”.