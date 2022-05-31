Илья Кива Заявил, что 10 свидетелей ареста Медведчука были убиты СБУ

Экс-депутат украинского парламента Илья Кива заявил, что служба безопасности Украины похитила оппозиционного политика Виктора Медведчука, и 10 из 12 свидетелей были убиты.
«Медведчука выкрала СБУ, а представила это как побег. Потом из него выбили показания, которые были представлены обществу», — рассказал Кива в своем Telegram-канале, добавив, что свидетелями похищения были активисты антифашистского движения «Патриоты — за жизнь».
По словам Кивы, 10 из 12 участников движения были казнены выстрелом в голову. Напомним, Глава политсовета политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчук был в апреле арестован службой безопасности Украины. Ранее политик был заподозрен украинскими властями в государственной измене и содействию терроризму.