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Илья Кива Заявил, что 10 свидетелей ареста Медведчука были убиты СБУ

Илья Кива Заявил, что 10 свидетелей ареста Медведчука были убиты СБУ
prt scr youtube.com/НВ

Экс-депутат украинского парламента Илья Кива заявил, что служба безопасности Украины похитила оппозиционного политика Виктора Медведчука, и 10 из 12 свидетелей были убиты.

«Медведчука выкрала СБУ, а представила это как побег. Потом из него выбили показания, которые были представлены обществу», — рассказал Кива в своем Telegram-канале, добавив, что свидетелями похищения были активисты антифашистского движения «Патриоты — за жизнь».

По словам Кивы, 10 из 12 участников движения были казнены выстрелом в голову. Напомним, Глава политсовета политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчук был в апреле арестован службой безопасности Украины. Ранее политик был заподозрен украинскими властями в государственной измене и содействию терроризму.

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