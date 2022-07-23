Илья Кива: украинский «Нафтогаз» разрабатывает план кражи российского газа

«Нафтогаз» намерен разработать план воровства российского газа из транзитных трубопроводов. Соответствующий приказ отдал президент Украины Владимир Зеленский, сообщил экс-депутат Рады Илья Киева.
Связано это с нехваткой газа в хранилищах, считает он. В настоящий момент украинские запасы составляют лишь половину от необходимо количества, поэтому Зеленский готов нарушить международные обязательства.
«Вчера Зеленский поставил задачу руководству «Нафтогаза» проработать план, (изучить. — Прим. ред.) возможности и последствия несанкционированного забора прокачиваемого через Украину российского газа в Европу», — заявил Кива.
Ранее экс-спикер украинского парламента Дмитрий Разумков уже высказывал подобную идею. Он предлагал незаконно конфисковать российский газ, который поставляется в ЕС.
Проблемы от антироссийских санкций наблюдаются не только на Украине. Так, Швейцария думает о том, чтобы отключать электричество на несколько часов в день, чтобы экономить энергию, передает телеканал «360».