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Илья Кива рассказал о последствиях отставки Джонсона для Зеленского

Илья Кива рассказал о последствиях отставки Джонсона для Зеленского
prt scr youtube.com/НВ

Отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона может привести к военному перевороту в Киеве и политической гибели Владимира Зеленского. Такое заявление сделал экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

Он уверен, что отставка Джонсона станет закатом эры несистемных политиков, которые отличались нестандартным и эксцентричным поведением. Премьер-министр Великобритании заявил, что уходит в отставку 7 июля.

«На очереди импичмент (президента США Джо. — Прим.ред) Байдена и, конечно, ждем с нетерпением военного переворота и “гибели” Зеленского», — написал Кива в своем Telegram-канале.

В последние дни в Великобритании разразился правительственный кризис, из-за которого 50 министров покинули свои посты. Все они заявили о недоверии и несогласии с политикой Бориса Джонсона, передает URA.RU

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