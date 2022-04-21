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    Илья Авербух предрек крах фигурного катания без российских спортсменов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Илья Авербух предрек крах фигурного катания без российских спортсменов

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    Anatoly Lomokhov/Global Look Press 

    Серебряный призер Игр-2002 в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух выразил
    уверенность, что мировое фигурное катание загнется из-за отстранения российских
    атлетов. Он назвал отечественных фигуристов одними из главных конкурентов на мировой площадке, а
    также указал, что есть часть стран, которым выгодно отстранение России.

    «Нужно понимать, что без сильного российского фигурного катания целый вид
    спорта загнется», — приводит слова Авербуха РБК.

    Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) 1 марта отстранил российских
    фигуристов от участия в соревнованиях под своей эгидой. Ранее Международный
    олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям и организациям не
    допускать россиян к участию в международных стартах.

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