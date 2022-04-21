Илья Авербух предрек крах фигурного катания без российских спортсменов

Серебряный призер Игр-2002 в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух выразил

уверенность, что мировое фигурное катание загнется из-за отстранения российских

атлетов. Он назвал отечественных фигуристов одними из главных конкурентов на мировой площадке, а

также указал, что есть часть стран, которым выгодно отстранение России.