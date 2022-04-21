Илья Авербух предрек крах фигурного катания без российских спортсменов

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Серебряный призер Игр-2002 в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух выразил
уверенность, что мировое фигурное катание загнется из-за отстранения российских
атлетов. Он назвал отечественных фигуристов одними из главных конкурентов на мировой площадке, а
также указал, что есть часть стран, которым выгодно отстранение России.
«Нужно понимать, что без сильного российского фигурного катания целый вид
спорта загнется», — приводит слова Авербуха РБК.
Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) 1 марта отстранил российских
фигуристов от участия в соревнованиях под своей эгидой. Ранее Международный
олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям и организациям не
допускать россиян к участию в международных стартах.
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