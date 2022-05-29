Iltalehti: жителям Финляндии придется экономить электричество зимой из-за антироссийских санкций

Отказ Финляндии от поставок топлива из России грозит серьезными последствиями для жителей страны. Грядущей зимой финнам придется максимально экономить на электроэнергии, пишет местная газета Iltalehti.
Авторы издания подчеркнули, что Финляндия отказалась платить за поставки электроэнергии из России. При этом в 2021 году доля российского топлива на финском рынке составила 11%. Теперь же страна вынуждена нормировать потребление.
Гендиректор Energiateollisuus Юкки Лескель отметил, что во время максимально потребления государство столкнется с серьезными проблемами, передает «ИноСМИ».
«Конечно, такие кризисы могли возникнуть и раньше, но, поскольку в газовых вопросах теперь тоже нет уверенности, нам не хватает ресурсов, которые имелись раньше», — отметил эксперт.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ.
Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.