Ilta-Sanomat: Финляндия не согласилась на условия Турции по вступлению в НАТО

Хельсинки не приняли ультиматум Анкары ради членства в Североатлантическом альянсе, передает издание Ilta-Sanomat.
По данным газеты, Финляндия не стала идти на поводу у турецких властей. Однако отмечается, что скандинавское государство уже удовлетворило семь запросов Анкары по экстрадиции граждан.
«Финляндия не согласилась передать Турции людей, которые, по мнению представителей страны, были связаны с движением Гюлена или курдской организацией РПК, признанной в Турции террористической организацией», — подчеркнули в газете.
Ранее политолог и публицист Юрий Кот назвал подачу заявки Финляндии в НАТО попыткой оказать давление на Россию. Однако РФ успешно справляется с западной милитаристской машиной, поэтому смысла у членства Хельсинки в Альянсе нет, добавил эксперт.