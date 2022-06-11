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Ilta-Sanomat: Финляндия не согласилась на условия Турции по вступлению в НАТО

Ilta-Sanomat: Финляндия не согласилась на условия Турции по вступлению в НАТО
globallookpress.com/IMAGO/Sascha Steinach

Хельсинки не приняли ультиматум Анкары ради членства в Североатлантическом альянсе, передает издание Ilta-Sanomat.

По данным газеты, Финляндия не стала идти на поводу у турецких властей. Однако отмечается, что скандинавское государство уже удовлетворило семь запросов Анкары по экстрадиции граждан.

«Финляндия не согласилась передать Турции людей, которые, по мнению представителей страны, были связаны с движением Гюлена или курдской организацией РПК, признанной в Турции террористической организацией», — подчеркнули в газете.

Ранее политолог и публицист Юрий Кот назвал подачу заявки Финляндии в НАТО попыткой оказать давление на Россию. Однако РФ успешно справляется с западной милитаристской машиной, поэтому смысла у членства Хельсинки в Альянсе нет, добавил эксперт.

НАТО Турция финляндия
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