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    Илон Маск заявил, что Twitter может стать частично платным

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Илон Маск заявил, что Twitter может стать частично платным

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    Илон Маск

    Миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что Twitter (заблокирован в России) может стать частично платным. Маск, как новый владелец соцсети, заявил на своей странице, что это коснется коммерческих аккаунтов и аккаунтов госструктур, однако для обычных пользователей сервис останется бесплатным. Twitter всегда будет бесплатным для обычных пользователей, но, возможно, будет небольшая плата для коммерческих/государственных пользователей,

    — говорится в сообщении Маска.

    Кроме того, в издании Wall Street Journal появилась информация о том, что уже через несколько лет Twitter может снова стать публичной компанией, как это было ранее, а акции соцсети можно будет приобрести на биржах.

    Также Маск анонсировал для пользователей соцсети новые возможности постинга: в Twitter появится функция Twitter Circle, благодаря которой публикации можно будет показывать только ограниченному кругу пользователей.

    Владельцем Twitter Илон Маск стал в конце апреля, выкупив его за 44 млрд долларов и сделав компанию частной. По словам Маска, компанию он приобрел не ради прибыли: миллиардер намеревается бороться за свободу слова и против цензуры, за которую Twitter часто критиковали. Миллиардер намеревается произвести ряд важных изменений в работе социальной сети, которые коснутся прежде всего механизмов модерации контента. Кроме того, он планирует бороться со спам-ботами и фейковыми аккаунтами.

    Еще перед покупкой Маск отметил, что у компании есть “экстраординарный потенциал”, развить который может именно он, а глава совета директоров Twitter Брет Тэйлор после совершения сделки заявил, что это “лучшее движение вперед для акционеров Twitter”.


    xeniasmirnovaКсения Смирнова


    Источник
    Wall Street Journal


    Фото
    GettyImages.ru


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