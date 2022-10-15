Илон Маск заявил, что Россия “пытается убить” интернет-сеть Starlink на Украине

Илон Маск

Илон Маск заявил в своем аккаунте в Twitter (заблокирован в РФ), что Россия активно “пытается убить” систему спутникового интернета Starlink на Украине.

SpaceX (компания Маска, управляющая Starlink. — Прим. ред.) направила огромные ресурсы для защиты [сети], но даже несмотря на это Starlink может погибнуть,

— заявил предприниматель.

Он добавил, что спутниковый интернет сейчас — единственная система связи в районе боевых действий, которая продолжает работать, и, соответственно, основное средство связи украинской армии.

Оптоволоконные кабели, телефонные линии, вышки сотовой связи и другие средства космического базирования были уничтожены.

Накануне стало известно, что SpaceX больше не сможет финансировать обслуживание Starlink на Украине — по словам Маска, это было бы “неразумно”. Как сообщил канал CNN, SpaceX попросила Минобороны США взять расходы по обеспечению работы системы на себя. Эти расходы компания оценила в 120 млн долларов до конца года и еще около 400 млн долларов в следующем году. Пентагон подтвердил получение письма от Starlink.

Ранее Илон Маск в Twitter предложил свой план урегулирования конфликта на Украине, выделив четыре главных условия возможного перемирия.