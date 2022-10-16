Илон Маск заявил, что продолжит финансировать Starlink на Украине, и признал тщетность своих попыток повлиять на разрешение конфликта

Илон Маск

Илон Маск заявил, что продолжит бесплатно предоставлять Украине услуги спутниковой связи Starlink несмотря на убытки.

Черт с ним… Пусть Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы продолжим бесплатно финансировать правительство Украины,

— написал он в Twitter (заблокирован в РФ).

До этого предприниматель писал, что больше не сможет финансировать обслуживание Starlink на Украине. Стало известно, что он попросил Минобороны США взять расходы по обеспечению работы системы на себя. Что заставило основателя SpaceX передумать, неизвестно.

Также Маск признал тщетность своих попыток добиться урегулирования конфликта на Украине.

Я изо всех сил пытаюсь помочь деэскалации этой ситуации, и, если честно, безуспешно.

Ранее Илон предложил свой план разрешения конфликта между Россией и Украиной, выделив четыре главных условия возможного перемирия.