Илон Маск заявил, что Netflix теряет популярность из-за своих либеральных взглядов

Илон Маск

Миллиардер Илон Маск прокомментировал падение акций стриминговой платформы Netflix и снижение числа подписчиков. Основатель Tesla и SpaceX связал это с засильем либеральной повестки и так называемой woke-культуры. Термин происходит от глагола “проснуться” и уходит корнями еще в 1930-е годы — тогда это был сленг в кругах афроамериканцев, которые пытались бороться с расизмом и социальной несправедливостью. В последние годы слово стало общеупотребительным и приобрело более широкое значение — им обозначают все, что связано с левой политикой, либеральными движениями, феминизмом, ЛГБТ-активизмом.

Воук-вирус делает контент Netflix несмотрибельным,

— написал Маск в твиттере (заблокирован в РФ) в комментариях к новости о падении акций.

Воук-культура в последнее время также часто становилась темой для мемов. Иронизировали в сети и над политикой Netflix, высмеивая стремление компании сделать проекты максимально инклюзивными иногда в ущерб реалистичности или верности первоисточнику.







Комикс. Косплей. Адаптация “Нетфликса”

Сам Маск ранее также уже критиковал воукизм, называя тенденцию “одной из самых больших угроз современной цивилизации”. В интервью для сатирического блога The Babylon Bee он также отметил, что движение ведет только к расколу и ненависти в обществе.

Снижение числа пользователей Netflix было связано с уходом компании с российского рынка, а также с ростом цен на подписку. Из-за падения акций Netflix за один день потерял рыночную капитализацию на 54 млрд долларов. В среду акции потеряли в цене 35,1% и опустились до отметки 226,19 доллара за акцию, что стало самым большим падением в течение одного дня для Netflix за всю историю в процентном выражении. За последние шесть месяцев акции Netflix потеряли 65% своей стоимости.