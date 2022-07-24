Илон Маск заявил, что автомобили Tesla будут обслуживать сверхбыстро – как в Формуле-1. Пользователи Tesla советуют вместо этого наконец-то наладить должный контроль качества на заводах

Илон Маск отметился очередным громким заявлением в Twitter: он анонсировал ускорение работы фирменных сервисов – сказал, что они будут работать так же быстро, как команда механиков во время пит-стопа болида Формулы-1.





Конечно, это всего лишь образное сравнение, на самом деле Маск хочет, чтобы как можно больше вопросов решалось прямо в час обращения пользователя, в этим рамках и проводится работа по улучшению сервисов Tesla. Но пользователи электромобилей компании хотят другого – чтобы в сервис в принципе не надо было обращаться (или обращаться как можно реже). А для этого надо повысить качество и самих автомобилей, и наладить должный контроль качества на заводах.

Один из комментаторов поделился интересной статистикой: по его данным, в 2018 году 43% пользователей Tesla Model 3 обращались в сервис в течение первого месяца эксплуатации авто, а уже в 2022 году таких было 69%. Это говорит о том, что в гонке за количеством произведенных автомобилей и улучшением квартальных показателей, Tesla неизбежно проигрывает в борьбе за качество.

Тут показателен пример владельца Tesla Model Y Performance, которым он поделился в комментариях к твиту Маска. Человек рассказал, что силовая установка его электромобиля отключилась прямо посреди дороги на пробеге всего 710 миль (1140 км). Model Y находится в сервисе уже 2 недели, и до сих пор непонятно, с чем связана проблема. «Могу сказать, что Маск должен сосредоточиться на изначальном качестве, а не на пустых обещаниях, иначе я выйду из Tesla и избавлюсь от своих акций», – написал раздосадованный владелец Model Y.