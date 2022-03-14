Илон Маск вызвал Путина на поединок и получил ответ

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Предприниматель Илон Маск обратился к российскому президенту Владимиру Путину через свой аккаунт в Twitter, вызвав его на поединок.

Сообщение Маск написал на трех языках – английском, русском и украинском. Победителю поединка должна достаться Украина.

По прошествии некоторого времени Маск разместил еще один твит в котором был короткий вопрос:

– Вы согласны на этот бой?

В качестве получателей он отметил официальный аккаунт Кремля в соцсети. Маск получил ответ на свой вопрос, правда ответил ему не Путин, а гендиректор госкорпорации “Роскосмос” Дмитрий Рогозин.

Он ответил четырьмя строчками из известной “Сказки о Попе и работнике его Балде”, написанной Александром Пушкиным, которые заканчиваются такими словами:

– Обгони-ка сперва моего брата.

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