Илон Маск утверждает, что безуспешно пытается деэскалировать кризис на Украине

Миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что всеми силами пытается обеспечить деэскалацию ситуации на Украине. Несмотря на это, бизнесмен окрестил все свои усилия тщетными.
Таким образом Маск отреагировал на публикацию предпринимателя Кима Доткома, который в своем твите одобрил усилия основателя Tesla и SpaceX. Дотком также обвинил американское правительство за безрассудность внешнего курса по Украине.
«Я пытаюсь изо всех сил деэскалировать эту ситуацию, и честно говоря, безуспешно», — написал Маск в Twitter.
До этого один из богатейших людей планеты предложил человечеству прекратить целиться в себя ядерным оружием, угрожая «уничтожить почти всю жизнь на Земле». Маск также предупреждал о высочайшем риске катастрофы за последние шесть десятилетий.