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Американский бизнесмен и основатель организации SpaceX Илон Маск после спекуляций о собственной смерти заявил, что «не против попасть в ад». Предприниматель сообщил об этом на своей странице в социальной сети Twitter.
Маск подчеркнул, что не против попасть в ад, если это на самом деле его место назначения. Так он ответил на публикацию пользователя с вопросом к бизнесмену о существовании «творца» и предложением «исповедаться».
За некоторое время до этого предприниматель опубликовал пост, в котором спекулировал о собственной «смерти при загадочных обстоятельствах». До этого Маск поделился сообщением главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о своей причастности к снабжению киевских радикалов из-за поставок интернет-оборудования Starlink на Украину.
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