Илон Маск: рецессия в США может оказаться мягкой

Представители минторга США ранее сообщили, что ВВП страны по итогам второго квартала 2022 года сократился на 0,9% в годовом выражении. Таким образом, американская экономика падает второй квартал подряд (после уменьшения на 1,6% в пересчете на год в первом квартале), что технически является свидетельством развития рецессии.