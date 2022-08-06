Илон Маск: рецессия в США может оказаться мягкой

Рецессия в Соединенных Штатах может продлиться «пару лет». При этом высока вероятность, что она окажется довольно мягкой, полагает американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск.
Миллиардер также не исключает, что при начале военных действий между Китаем и Тайванем может развиться мировая рецессия.
«Если начнется война между Китаем и Тайванем, это приведет к рецессии во всем мире и такая вероятность существует, что вызывает тревогу», — добавил Маск.
Представители минторга США ранее сообщили, что ВВП страны по итогам второго квартала 2022 года сократился на 0,9% в годовом выражении. Таким образом, американская экономика падает второй квартал подряд (после уменьшения на 1,6% в пересчете на год в первом квартале), что технически является свидетельством развития рецессии.