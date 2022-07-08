Илон Маск прокомментировал рождение близнецов от своей сотрудницы

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Илон Маск

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал новости о рождении близнецов от сотрудницы своей компании Neuralink Шивон Зилис. Дети появились на свет в Техасе в 2021 году.

В своем твиттере (заблокирован в России) он написал, что таким образом “борется с депопуляцией человечества”. Делаю все возможное, чтобы помочь борьбе с депопуляцией человечества. Резкое снижение рождаемости — это гораздо более серьезная угроза нашей цивилизации, чем что-то еще.

В беседе с изданием PageSix миллиардер заявил, что хочет еще наследников, отметив, что у него будет столько детей, скольким он сможет “уделять время и быть хорошим отцом”.

Мои старшие дети уезжают в колледж, подростки не хотят проводить много времени со своими родителями. А мне этого хотелось бы, — отметил он.

Комментировать новости о своем старшем ребенке, трансгендерной дочери Вивьен Дженне Уилсон, которая отказалась от его фамилии, миллиардер не стал.

У Илона Маска девять детей: пятеро от бывшей жены Джастин Маск, двое от бывшей возлюбленной, певицы Граймс, и двое от сотрудницы его компании Neuralink Шивон Зилис.

Интересно, что его младшая дочь от Граймс Экса Дарк Сидерель, которую родила суррогатная мать, появилась на свет через несколько недель после рождения близнецов от Шивон Зилис.