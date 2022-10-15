Илон Маск продолжит спонсировать работу Starlink на Украине даром

Американский бизнесмен Илон Маск продолжит и дальше бесплатно обслуживать спутник Starlink, работающий на территории Украины. О своем решение предприниматель оповестил через личный Twitter-аккаунт.
При этом ранее гендиректор SpaceX заявил, что компания больше не сможет спонсировать работу системы, передает Argumenti.ru. Как позже передали власти Соединенных Штатов, предприниматель обратился к Пентагону с предложением взять на себя покрытие расходов.
«Черт с ним… Хотя Starlink по-прежнему теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы продолжим бесплатно финансировать украинское правительство», — написал Маск.
Меж тем помощь киевскому режиму предложило Правительство Литвы. Прибалтийское государство указало, что готово внести вклад в работу спутниковой системы Starlink и призвало союзников заняться тем же.