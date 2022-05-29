Илон Маск показал впечатляющие фото транспортировки космического корабля Starship на стартовую площадку Starbase

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Основатель SpaceX Илон Маск (Elon Musk) опубликовал на своей страничке в социальной сети новые впечатляющие фотографии, демонстрирующие перемещение космического корабля Starship на новую стартовую площадку Starbase в Техасе, Бока-Чика.





В апреле этого года Федеральное управление гражданской авиации США отложило завершение экологической экспертизы новой стартовой площадки SpaceX в Техасе в четвертый раз за пять месяцев. Теперь FAA планирует опубликовать свой обзор, называемый Программной оценкой окружающей среды (Programmatic Environmental Assessment, PEA), 31 мая, то есть уже послезавтра.

SpaceX может начать орбитальные запуски своей огромной ракеты Starship только после того, как будет завершена оценка FAA. Илон Маск заявил в феврале, что Starship обязательно выйдет на орбиту в этом году.













На прошлой неделе появилась информация о проведении стендовых огневых испытаний, в ходе которых два двигателя Raptor 2 взорвались один за другим.