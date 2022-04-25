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    Илон Маск подписал соглашение о покупке Twitter за 44 млрд долларов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Илон Маск подписал соглашение о покупке Twitter за 44 млрд долларов

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    globallookpress.com/Patrick Pleul/ZB

    Американский бизнесмен Илон Маск становится владельцем Twitter. Сделка обошлась ему в 44 млрд долларов, о чем говорится в пресс-релизе компании.

    Окончательное соглашение сторон было подписано 25 апреля. После завершения сделки Twitter станет непубличной компанией.

    «Twitter, Inc. сегодня объявил о заключении окончательного соглашения о приобретении компанией, полностью принадлежащей Илону Маску, за $54,2 за акцию наличными в рамках сделки на сумму около $44 млрд», — уточняется в пресс-релизе.

    Глава Тwittеr Параг Агравал в начале апреля объявил о вхождении Маска в совет директоров компании. Уже через несколько недель американский бизнесмен выразил готовность приобрести 100 процентов акций Twitter, пишет телеканал «360».

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