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Илон Маск подал встречный иск к Twitter

Илон Маск подал встречный иск к Twitter

По данным CNBC, Илон Маск подал в суд штата Делавэр встречный иск к компании Twitter, которая ранее обратилась в суд с целью заставить Маска завершить сделку по покупке соцсети за 44 миллиарда долларов. По его информации CNBC, Маск попросил суд сохранить в тайне подробности иска. При этом причина такой просьбы не уточняется.


Ранее издание The New York Post писало, что юридические консультанты Маска рассчитывают с помощью поданного иска выиграть дополнительное время для сбора материалов. Требуется подготовить сведения, которые докажут наличие фейковых аккаунтов в соцсети.

Суд штата Делавэр назначил на октябрь слушания по делу об отказе Маска покупать Twitter. Судебное разбирательство должно будет определить, имел ли Маск право заявлять в одностороннем порядке о расторжении соглашения о слиянии с Twitter из-за того, что руководство соцсети не предоставило ему необходимой информации о доле фальшивых аккаунтов и учетных записей, используемых для массовой рассылки.

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