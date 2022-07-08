Илон Маск передумал покупать Twitter

В качестве причины указаны якобы недостоверные сведения организации о количестве ложных или спам-аккаунтов в Twitter. Маск уверен, что указанные числа «резко занижены». Кроме того, предприниматель выразил недовольство политикой компании. В частности, речь идет о недавних увольнениях и о решении отказать в приеме на работу потенциальным кандидатам.