Илон Маск отказался покупать Twitter. Соцсеть собирается подать на него в суд

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Илон Маск

Илон Маск отказался покупать Twitter — об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление адвокатов миллиардера. По словам юристов, компания нарушила ряд положений соглашения о слиянии. В частности, Маска не устроило, что соцсеть отказалась или не смогла предоставить ему данные о количестве поддельных или спам-аккаунтов на платформе.

Председатель совета директоров Twitter Брет Тейлор заявил, что компания планирует добиваться заключения сделки через суд.

Правление Twitter намерено закрыть сделку по той цене и на тех условиях, которые были оговорены с мистером Маском, и планирует обратиться в суд для обеспечения соблюдения соглашения о слиянии,

— написал он в своем микроблоге.

О покупке Twitter за 44 млрд долларов Маск договорился в апреле, Он заявил, что хочет выявить нераскрытый потенциал соцсети и вернуть на нее свободу слова. Однако позже в мае бизнесмен приостановил сделку и потребовал, чтобы Twitter доказал, что число ботов на платформе не превышает 5%. По оценке Маска, количество таких аккаунтов в соцсети составляет не менее 20%.

Согласно условиям соглашения, если по вине Илона Маска сделка не будет закрыта до 24 октября 2022 года, он должен будет выплатить Twitter неустойку в размере одного миллиарда долларов.

Какую бы официальную причину [расторжения сделки] ни назвали, неофициальная всем ясна. Демократии в мире нет, а Илон хочет жить долго,

— прокомментировала новость в своем телеграм-канале журналистка Надежда Стрелец.