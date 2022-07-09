Илон Маск отказался от покупки Twitter

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Как пишет CNBC, юрист Илона Маска Майк Ринглер направил в адрес Комиссии по ценным бумагам и биржам США (The United States Securities and Exchange Commission, SEC) письмо, в котором уведомил о том, что миллиардер отказывается от покупки Twitter за 44 миллиарда долларов. На этом фоне акции социальной сети упали примерно на 6%.





В письме Ринглер заявил, что «Twitter не выполнила свои обязательства в соответствии с договором». Так, Twitter не предоставил Маску деловую информацию, которую он запрашивал, хотя это было прописано в контракте. Речь — о количестве фейковых страниц и спам-аккаунтов. В Twitter уверяли, что таковых насчитывается всего около 5% от общего числа, сам же Маск считал, что их гораздо больше — около 20%.

«Twitter не смогла или отказалась предоставить эту информацию», — заявил Ринглер. — «Иногда Twitter игнорировала запросы г-на Маска, иногда она отклонял их по причинам, которые кажутся необоснованными, а иногда заявляла о соблюдении требований, предоставляя при этом г-ну Маску неполную информацию».

Председатель правления Twitter Брет Тейлор заявил, что компания по-прежнему намерена закрыть сделку по согласованной цене и планирует подать в суд, где будет настаивать на соблюдении соглашения. «Мы уверены, что победим в суде Делавэра», — написал Тейлор.





На фоне этих событий акции социальной сети упали примерно на 6%, а капитализация Twitter снизилась до 28 миллиардов долларов. Желание представителей компании сохранить сделку понятно — сумма, предложенная Маском, сейчас практически вдвое выше капитализации компании.