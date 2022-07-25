Илон Маск опроверг роман с бывшей женой сооснователя Google Сергея Брина: “Полная чушь”

Илон Маск

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал в твиттере (заблокирован в России) новости о своем романе с женой сооснователя Google Сергея Брина Николь Шанахан, который якобы привел к разводу пары и окончанию дружбы между миллиардерами. Ранее об этом сообщило издание Wall Street Journal.

Это полная чушь. Мы с Сергеем друзья и прошлой ночью были вместе на вечеринке! Я видел Николь только дважды за три года, оба раза в компании множества других людей. Ничего романтического, — ответил Маск под постом одного из пользователей, который поделился статьей Wall Street Journal.

Как утверждает издание, роман Илона Маска и Николь Шанахан произошел в декабре и привел к краху брака Брина. При этом в декабре, когда у Маска, предположительно, был роман с женой Брина, у него родилась дочь Экса Дарк Сидерель от певицы Граймс — девочка стала вторым общим ребенком пары. А ранее, в ноябре, у него родились близнецы от его сотрудницы Шивон Зилис.

Ранее стало известно, что именно новости о рождении близнецов стали поводом для расставания Маска с его новой возлюбленной, актрисой Наташей Бассетт.

Всего у Маска девять детей: пятеро от бывшей жены Джастин Маск, двое от Граймс и двое от топ-менеджера одной из его компаний Шивон Зилис. Ранее его трансгендерная дочь приняла решение отказаться от фамилии своего отца.