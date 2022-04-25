Илон Маск официально покупает Twitter за 44 млрд долларов

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Как и ожидалось, в понедельник Илон Маск приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов. Это предоставило самому богатому человеку в мире управление одной из своих самых влиятельных социальных сетей, которая служит платформой для политических лидеров, для экспертов из разных отраслей и источником информации для миллионов обычных пользователей.

По условиям сделки, Twitter станет частной компанией, а акционеры получат по $54,20 за акцию. Владение Twitter, как считают наблюдатели, даст Маску новый уровень власти над важными социальными и политическими вопросами.





Свобода слова — это основа функционирующей демократии, а Twitter — это цифровая городская площадь, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества. Я также хочу сделать Twitter лучше, чем когда-либо, дополнив продукт новыми функциями, сделав алгоритмы открытыми для повышения доверия, победив спам-ботов и аутентифицируя всех людей. Twitter обладает огромным потенциалом — я с нетерпением жду совместной работы с компанией и сообществом пользователей, чтобы раскрыть его.

Илон Маск

Он также надеется, что даже даже самые ярые его критики останутся в Twitter, ведь в этом и заключается свобода слова.