Илон Маск назвал SpaceX, Tesla, Neuralink, The Boring Co. филантропией

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В новом интервью миллиардер Илон Маск заявил, что компании, которые сделали его мультимиллиардером и самым богатым человеком в мире, занимаются благотворительностью. Точнее, он сказал, что они являются филантропией.

Филантропия в переводе с греческого означает «любовь к человечеству». Однако в наши дни под филантропией подразумевают благотворительность, помощь и покровительство нуждающимся.

Если вы заботитесь о реальности добра, а не о его восприятии, филантропия чрезвычайно сложна. SpaceX, Tesla, Neuralink, The Boring Co. — филантропия. Если филантропия — это любовь к человечеству, то эти компании и есть филантропия.

Илон Маск

Маск отметил, что Tesla «ускоряет устойчивую энергетику. Это любовь к человечеству. SpaceX пытается обеспечить долгосрочное выживание человечества. Это любовь к человечеству. The Boring Co. пытается решить проблемы с трафиком, который для большинства людей является адом».

Илон Маск также заявил, что не имеет собственного дома и ночует у друзей, но от личного самолёта отказываться не намерен.