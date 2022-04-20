Илон Маск нагло врёт или просто сильно ошибается? Статистика показывает, что владельцы Tesla активно пользуются комплектным зарядным кабелем

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Компания Tesla весьма неожиданно решила перестать класть зарядный кабель в комплект со своими автомобилями. Это вызвало бурную реакцию покупателей, после чего Tesla снизила цену на кабель с 275 до 200 долларов.





Но почему же Tesla вообще решила пойти на такой странный для автомобильного рынка шаг? Суть в том, что владельцы автомобилей Tesla очень редко используют комплектный кабель. Точнее, так заявил Илон Маск. Но так ли это на самом деле?

Согласно данным службы Teslascope, которая имеет доступ к информации о тысячах автомобилей Tesla во всём мире, на комплектный Tesla Mobile Connector приходится… 61% всех подключений. То есть более половины, что очень уж сильно расходится с заявлением Маска.

Само собой, у самой Tesla намного больше данных о её машинах, чем у стороннего сервиса. Однако разница между статистикой Teslascope и заявлением Маска всё же слишком велика. Не исключено, что глава Tesla в ближайшее время прокомментирует ситуацию, хотя, вероятно, шаг компании просто обусловлен желанием сократить расходы.