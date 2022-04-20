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    Илон Маск нагло врёт или просто сильно ошибается? Статистика показывает, что владельцы Tesla активно пользуются комплектным зарядным кабелем

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Илон Маск нагло врёт или просто сильно ошибается? Статистика показывает, что владельцы Tesla активно пользуются комплектным зарядным кабелем

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    Компания Tesla весьма неожиданно решила перестать класть зарядный кабель в комплект со своими автомобилями. Это вызвало бурную реакцию покупателей, после чего Tesla снизила цену на кабель с 275 до 200 долларов.  


    Но почему же Tesla вообще решила пойти на такой странный для автомобильного рынка шаг? Суть в том, что владельцы автомобилей Tesla очень редко используют комплектный кабель. Точнее, так заявил Илон Маск. Но так ли это на самом деле? 

    Согласно данным службы Teslascope, которая имеет доступ к информации о тысячах автомобилей Tesla во всём мире, на комплектный Tesla Mobile Connector приходится… 61% всех подключений. То есть более половины, что очень уж сильно расходится с заявлением Маска. 

    Само собой, у самой Tesla намного больше данных о её машинах, чем у стороннего сервиса. Однако разница между статистикой Teslascope и заявлением Маска всё же слишком велика. Не исключено, что глава Tesla в ближайшее время прокомментирует ситуацию, хотя, вероятно, шаг компании просто обусловлен желанием сократить расходы.  

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