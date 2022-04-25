Илон Маск ищет создателей умных часов и смартфонов для своей компании Neuralink

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Самый богатый человек в мире Илон Маск оставил на своей страничке в социальной сети Twitter объявление о поиске специалистов в компанию Neuralink.

Если вы проектировали или производили умные часы или телефоны, присоединяйтесь к Neuralink. Ваши навыки будут использоваться напрямую.

Илон Маск





Американская нейротехнологическая компания, основанная Илоном Маском в 2016, занимается разработкой и производством имплантируемых нейрокомпьютерных интерфейсов. Ещё в 2020 году Маск рассказал об успешном экспериментe по вживлению чипa в мозг свиньи. Это позволило ученым следить за активностью осязательных центров мозга животного. В прошлом году чип Neuralink имплантировали девятилетней обезьяне, которая научилась играть в Pong силой мысли.

В будущем Neuralink планируют использовать, чтобы возвращать подвижность конечностям, бороться с депрессиями, вспышками гнева, лечить травмы головного мозга и прочие недуги. В недавнем интервью Маск предположил, что Neuralink может помочь в лечении патологического ожирения.

Илон Маск заявил, что надеется начать эксперименты с людьми уже в этом году.