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    Илон Маск ищет создателей умных часов и смартфонов для своей компании Neuralink

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Илон Маск ищет создателей умных часов и смартфонов для своей компании Neuralink

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    Самый богатый человек в мире Илон Маск оставил на своей страничке в социальной сети Twitter объявление о поиске специалистов в компанию Neuralink.

    Если вы проектировали или производили умные часы или телефоны, присоединяйтесь к Neuralink. Ваши навыки будут использоваться напрямую.


    Илон Маск


    Американская нейротехнологическая компания, основанная Илоном Маском в 2016, занимается разработкой и производством имплантируемых нейрокомпьютерных интерфейсов. Ещё в 2020 году Маск рассказал об успешном экспериментe по вживлению чипa в мозг свиньи. Это позволило ученым следить за активностью осязательных центров мозга животного. В прошлом году чип Neuralink имплантировали девятилетней обезьяне, которая научилась играть в Pong силой мысли.

    В будущем Neuralink планируют использовать, чтобы возвращать подвижность конечностям, бороться с депрессиями, вспышками гнева, лечить травмы головного мозга и прочие недуги. В недавнем интервью Маск предположил, что Neuralink может помочь в лечении патологического ожирения.

    Илон Маск заявил, что надеется начать эксперименты с людьми уже в этом году.

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