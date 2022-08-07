Илон Маск готов вернуться к сделке с Twitter, но при одном условии

Миллиардер Илон Маск заявил, что готов купить Twitter на прежних условиях, однако компании нужно выбрать 100 аккаунтов и объяснить, почему их можно считать подлинными. Проверку должны проводить в самом Twitter.





«Однако, если выяснится, что они солгали, сделки не будет», — написал Маск в своём Twitter-аккаунте.

Ранее социальная сеть попала в суд на Маска, требуя, чтобы тот купил сервис, как обещал ранее. Рассмотрение по делу ожидается в штате Делавэр в октябре. Суду нужно будет определить, имел ли миллиардер право заявлять в одностороннем порядке о расторжении соглашения о покупке Twitter или нет.

Маск в свою очередь подал встречный иск против социальной сети. При этом детали иска пока что неизвестны — бизнесмен попросил сохранить их в тайне.

Отметим, что несколько месяцев назад стало известно о намерении Маска купить Twitter за 44 миллиарда долларов, однако сделка застопорилась после того, как миллиардеру не понравилось количество фейковый аккаунтов.