Илон Маск договорился о покупке Twitter за 44 млрд долларов

Илон Маск

Миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск договорился о приобретении социальной сети Twitter (заблокирована в России) за 44 млрд долларов. Об этом сообщает Reuters.

О желании приобрести Twitter и сделать его частной компанией Маск заявил 4 апреля, после того, как купил 9,2 процента акций, став крупнейшим акционером компании. Релиз компании был опубликован на портале PR Newswire. Twitter, Inc. сегодня объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении компанией, полностью принадлежащей Илону Маску, за 52,2 доллара за акцию. Общая сумма сделки оценивается примерно в 44 млрд долларов,

— говорится в документе.



Глава совета директоров Twitter Брет Тэйлор добавил, что принятое решение — это “лучшее движение вперед для акционеров Twitter”.

Ранее Маск заявил, что хочет приобрести Twitter не ради прибыли, а ради свободы слова, и намеревается внести в работу компании важные изменения. В первую очередь они коснутся модерации публикуемого контента: ранее социальную сеть часто критиковали за цензуру. Так, общественный резонанс в прошлом году вызвала полная блокировка аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа. Кроме того, Маск намеревается бороться со “спам-ботами” и фейковыми аккаунтами.

Свобода слова — это основа функционирующей демократии, а Twitter — это городская цифровая площадь, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества.