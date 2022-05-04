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    Илон Маск анонсировал платный Twitter, IPO через три года и функцию Twitter Circle

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Илон Маск анонсировал платный Twitter, IPO через три года и функцию Twitter Circle

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    Миллиардер Илон Маск опубликовал новое заявление на своей страничке в социальной сети Twitter, владельцем которой он должен стать в ближайшее время.

    Twitter всегда будет бесплатным для обычных пользователей, но, возможно, он будет доступен за небольшую плату для коммерческих/государственных пользователей.


    Илон Маск


    Кроме того, издание The Wall Street Journal сообщает, что Twitter уже через несколько лет может вновь стать публичной компанией, а её акции снова появятся на бирже для свободного приобретения.

    Источник утверждает, что Илон Маск сообщали потенциальным инвесторам, что планирует проведение IPO уже через три года после года после завершения сделки.

    И ещё одно: некоторые пользователи уже могут опробовать функцию Twitter Circle, которая позволит пользователям показывать твиты ограниченному кругу людей.

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