«Илон, как бы ты дурака не включал». Дмитрий Рогозин заявил, что Илону Маску «придется отвечать по-взрослому» за передачу Украине комплектов оборудования Starlink

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Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин предупредил главу SpaceX и Tesla Илона Маска о том, что ему «придется отвечать по-взрослому» за передачу Украине комплектов спутникового оборудования Starlink.





«По нашей информации, доставка и передача Вооруженным силам Украины абонентских ящиков приёма-передачи интернета от Starlink осуществлялись Пентагоном», – сказал Дмитрий Рогозин. «А за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал», – заявил он.

Ранее сообщалось, что согласно показаниям пленного начальника штаба 36-й бригады морской пехоты войск Украины полковника Дмитрия Кормянкова, комплекты оборудования Starlink использовались для доступа в Интернет вооруженным силам Украины в Мариуполе.

На данный момент на Украине работает свыше 10 000 комплектов абонентского оборудования Starlink, причем компания очень просто обошла «глушилки», используемые Россией. Что касается средств, на которые финансировались поставки Starlink на Украину, то официально в SpaceX не подтвердили к этому причастность государственных структур США: в конце марта президент SpaceX Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell) заявила, что поставки оборудования Starlink на Украину профинансировали частные источники, «помогла Франция» и, по её мнению, Польша. Однако в апреле в The Washington Post вышла публикация, в которой сообщалось, что Агентство США по международному развитию (USAID) купило 1333 терминала Starlink на сумму около 2 миллионов долларов. USAID раскрыло количество терминалов, купленных у SpaceX, в опубликованном в начале апреля пресс-релизе, но после публикации его откорректировали, убрав данные о закупках терминалов Starlink.