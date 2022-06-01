Или валюта США за 55 лет обесценилась на 400%, или эффективность работы упала. Дмитрий Рогозин прокомментировал стоимость новой лунной программы NASA

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Главный аудитор NASA Пол Мартин оценил стоимость американской лунной программы Artemis: ожидается, что до 2025 года расходы на нее превысят 93 миллиарда долларов, а полет американца на Луну удастся осуществить не раньше 2026 года.

«Из-за технических сложностей, задержек трех первых миссий программы Artemis и необходимого для создания посадочного модуля и скафандров времени, NASA сдвинет свой сегодняшний план по посадке человека на Луну в 2024 году по меньшей мере на несколько лет», – говорится в докладе генерального инспектора. Главный аудитор NASA также заявил, что ведомству «не достает точной предварительной оценки программы». «Мы прогнозируем, что NASA до 2025 года потратит 93 миллиарда долларов на усилия в рамках программы Artemis», – говорится в докладе. По расчету специалистов, каждый запуск первых четырех миссий программы превысит 4 миллиарда долларов.

Эти данные уже прокомментировал Дмитрий Рогозин. В своем Telegram-канале глава Роскосмоса написал: «Лунная программа 60-х годов прошлого столетия обошлась США в 25 млрд $. Теперь – почти 100 млрд $ (7,5 трлн рублей). Задачи – идентичные, ничего нового (правда, вместо белого мужчины планируют отправить черную женщину, но это не точно). Итого, валюта США за 55 лет обесценилась на 400% (или эффективность работы упала, но и это не точно)».

Программа Artemis, начатая при администрации Дональда Трампа, заявлена в NASA как возвращение человека на Луну и является подготовкой к полетам в более далекий в космос. В частности, на Марс. Согласно опубликованному NASA графику, первый беспилотный старт корабля Orion на ракете-носителе SLS с миссией Artemis-1 состоится в августе текущего года. За ним последует миссия Artemis-2 – беспилотный полет на орбиту Луны. Первый пилотируемый полет на орбиту Луны, миссия Artemis-3, должна состояться через два года после беспилотного полета.