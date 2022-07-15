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Il Manifesto: переброска тысячи солдат ВС Италии к украинской границе создаст проблемы для Рима

Il Manifesto: переброска тысячи солдат ВС Италии к украинской границе создаст проблемы для Рима
Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Италия намерена перебросить 1150 солдат в граничащие с Украиной страны согласно постановлению о международных миссиях. Однако это может обернуться проблемами с безопасностью для самой Италии, пишут обозреватели газеты Il Manifesto.

Чтобы осуществить укрепление восточного фланга НАТО, Италии, видимо, придется отказаться от обучения сил береговой обороны Ливии. Сотрудничество ограничится лишь предоставлением технической помощи, передает «ПолитРоссия».

Дело в том, что с 2020 года обучение ливийских подразделений береговой охраны было поручено Турции, которая фактически получила контроль над миграционными потоками в регионе.

Турция не раз шантажировала Евросоюз, угрожая наплывом мигрантов. Эта тема особенно чувствительна для Рима, поскольку большинство нелегалов, прибывающих из Северной Африки, направляются именно в Италию.

Тем не менее многие итальянские политики продолжают настаивать на полном прекращении сотрудничества с Триполи.

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RusNewsToday24
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