Il Giornale: ЕС следует договариваться с Путиным во избежание экономической катастрофы

Эксперт посоветовал Евросоюзу начать договариваться с президентом России Владимиром Путиным во избежание уже надвигающейся экономической катастрофы. Продолжение конфликта с Москвой обернется ухудшением и без того сложного положения ЕС, считает аналитик.