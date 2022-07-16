Il Giornale: ЕС следует договариваться с Путиным во избежание экономической катастрофы

Европейскому союзу грозит погружение в экономический кризис из-за антироссийской политики. Соответствующее заявление сделал автор Il Giornale.
Эксперт посоветовал Евросоюзу начать договариваться с президентом России Владимиром Путиным во избежание уже надвигающейся экономической катастрофы. Продолжение конфликта с Москвой обернется ухудшением и без того сложного положения ЕС, считает аналитик.
«Если мы не договоримся сейчас, потом сделать это будет сложно», — отметили в издании.
Иначе Украина войдет в Европу пораженной, экономически измотанной, подчеркнул обозреватель. И ЕС будет вынужден взвалить на свои плечи все последствия проведения специальной военной операции по защите республик Донбасса, подытожил автор.
Ранее сообщалось, что Европейский союз готовит седьмой пакет санкций против Москвы. Уже известно, что ограничения не коснутся поставок российского газа.