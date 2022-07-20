Il Fatto Quotidiano: Запад недооценил силу российской экономики

Авторы материала напомнили, что Россия является нетто-кредитором на международном рынке, а значит другие государства нуждаются в ней больше, чем она в них. Торговый баланс страны остается активным даже в условиях конфликта, а активный рост стоимости нефти и газа гарантируют ей высокие налоговые поступления.