Il Fatto Quotidiano: Запад недооценил силу российской экономики

Российская экономика оказалась гораздо сильнее представлений Запада. К такому выводу пришли журналисты итальянского издания Il Fatto Quotidiano.
Большая часть ВВП России состоит из промышленности, сырьевого сектора и сельского хозяйства, что является сильной стороной государства. А сфера услуг, включающая в себя торговлю, туризм и банковский сектор, в меньшей степени отражает мощь экономики и развивается внутри страны, говорится в статье.
Россия демонстрирует хорошие показатели и на макроэкономическом уровне. Страна по итогам 2021 года добилась активного торгового баланса за счет экспорта сырья, включая нефть и газ. Вместе с этим Москва накопила достаточные валютные резервы на 630 млрд долларов, что в 1,7 раза выше уровня импорта товаров и услуг.
Авторы материала напомнили, что Россия является нетто-кредитором на международном рынке, а значит другие государства нуждаются в ней больше, чем она в них. Торговый баланс страны остается активным даже в условиях конфликта, а активный рост стоимости нефти и газа гарантируют ей высокие налоговые поступления.