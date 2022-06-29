“Икона поколения”: Зендая снялась для итальянского Vogue

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Зендая

Звезда “Эйфории” Зендая стала героиней нового выпуска итальянского Vogue. Актриса снялась в яркой фотосессии, вдохновленной Жозефиной Бейкер — известной американо-французской танцовщицей, звездой кабаре “Фоли-Бержер” конца 20-х годов XX века. Автором фотосессии стала фотограф Елизавета Породина, которая недавно поработала и с Брэдом Питтом — его она снимала для GQ.

Зендая

За стиль отвечал постоянный стилист Зендаи Лоу Роуч, который работает с ней уже много лет. На площадке актриса примерила наряды Valentino, The Attico, Philosophy di Lorenzo Serafini и украшения Bvlgari. В статье Зендаю назвали “иконой поколения”, а ее влияние на поп-культуру сравнили с влиянием все той же Жозефины Бейкер, а также Эрты Китт и Шаде.

В интервью Зендая рассказала, как справляется с обрушившейся на нее славой и выстраивает отношения с поклонниками.

Многие из них выросли вместе со мной и видели, как я развивалась на разных этапах моей жизни и карьеры. Часто мы более или менее одного возраста и одинаково смотрим на реальность, у нас одинаковые идеи, надежды и ожидания от будущего, будь то моя карьера или мир в целом. Даже самые “заядлые” из них полностью осознают тот факт, что я — просто человек, и они искренне желают мне счастья, что я ясно ощущаю. Они уважают личные границы и мой выбор оставить некоторые вещи в частной сфере,

— сказала Зендая, отметив, что, так как она с детства занята в шоу-бизнесе, у нее было время привыкнуть и подготовиться к славе.

Иногда профессия актрисы заставляет меня чувствовать себя немного нелепо, потому что, в конце концов, речь идет о том, чтобы зарабатывать на жизнь, притворяясь кем-то другим. Но затем я думаю об историях, которые мы рассказываем, и о том, почему эти истории важны. Люди находят точки соприкосновения с персонажами, которых мне посчастливилось сыграть, и это создает сильную связь между ними и мной. Знание того, что некоторым из них удалось исцелиться, вырасти, научиться и исправить ошибки прошлого, бесценно для меня. Это придает цель тому, что я делаю,

— рассказала Зендая о своей работе.

Жозефина Бейкер