IKEA с горем пополам возобновила онлайн-распродажу товаров. Впрочем, сайт до сих пор не работает нормально

Компания IKEA, которая ранее сообщила невозможности оформить заказ на товары до конца выходных, возобновила онлайн-распродажу.

Финальная онлайн-распродажа компании IKEA началась в России ночью 5 июля. Почти сразу российский сайт компании перестал нормально функционировать, причём полноценную работу не удаётся восстановить до сих пор.

Некоторым покупателям удалось оформить и оплатить заказ. В процессе распродажи компания сообщала несколько раз о невозможности покупок на выходных — с 8 по 10, с 15 по 17 и с 22 по 24 июля.





«Сейчас вы можете купить наши товары онлайн. Продажа осуществляется, пока есть доступные интервалы для доставки и самовывоза в вашем городе», — заявили в IKEA.

При посещении сайта покупатели видят следующее сообщение: «Вы находитесь на странице ожидания для перехода на IKEA.ru. Время ожидания зависит от количества пользователей на сайте и может занять как несколько минут, так и более часа. Не обновляйте страницу, чтобы сохранить свое место в очереди. После перехода на сайт у вас будет достаточно времени, чтобы подобрать товары и совершать покупки, однако при отсутствии активности с вашей стороны в течение 10 минут система вернет вас обратно в очередь. Личный кабинет и список покупок на сайте не доступны — добавляйте товары непосредственно в корзину.

Доставка и возможность самовывоза есть в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара и Уфа, а также прилегающие к ним территории, но не более 50 км от города.