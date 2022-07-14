Новости0

IKEA не сможет доставить купленные товары в два крупнейших города России

IKEA не сможет доставить купленные товары в два крупнейших города России
IKEA икеа globallookpress.com/Manfred Segerer via www.imago-im/www.imago-images.de

Жители Москвы и Санкт-Петербурга в ближайшее время не смогут оформить доставку товаров из IKEA, сообщил ретейлер.

Все доступные интервалы доставки в двух крупнейших городах России уже заняты. В связи с этим сотрудники IKEA больше не могут оформлять заказы.

«К сожалению, оформить заказ в Москве и Санкт-Петербурге пока не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты», — говорится на главной странице российского сайта IKEA.

IKEA ранее объявила онлайн-распродажу товаров, которые есть на складах. Однако в первый же день на сайте магазина произошел сбой.

ikea доставка москва петербург
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.