IKEA не сможет доставить купленные товары в два крупнейших города России

Жители Москвы и Санкт-Петербурга в ближайшее время не смогут оформить доставку товаров из IKEA, сообщил ретейлер.
Все доступные интервалы доставки в двух крупнейших городах России уже заняты. В связи с этим сотрудники IKEA больше не могут оформлять заказы.
«К сожалению, оформить заказ в Москве и Санкт-Петербурге пока не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты», — говорится на главной странице российского сайта IKEA.
IKEA ранее объявила онлайн-распродажу товаров, которые есть на складах. Однако в первый же день на сайте магазина произошел сбой.