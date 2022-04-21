IKEA ищет возможность вновь открыть магазины в России

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Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил, что компания IKEA ищет возможность снова открыть магазины в России после настройки логистики поставок для обеспечения полного ассортимента товаров. Такая же ситуация у компании Inditex, которая управляет брендами Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Zara Home, Uterque.

Им [компании IKEA] важно, чтобы ассортиментная матрица была наполнена, и сейчас им это делать сложно. Когда компания найдет выход, будет открываться. Тем более IKEA сама строила свои магазины. Бросать их, оставлять кому-то – неэффективный ход.

Виктор Евтухов





Виктор Евтухов добавил, что у IKEA хорошо был налажен бизнес в России: компания привозила продукцию из других стран, также была продукция с местных заводов.

Пока даже те иностранные компании, которые временно приостановили деятельность, заявили, что приостановка не связана со спецоперацией, а с тем, что есть проблемы с логистикой, поставками продукции. Они планируют в обозримой перспективе возобновить деятельности. Уходить не хотят, так как российский рынок большой.

Виктор Евтухов

17 марта мебельный гигант IKEA объявил об остановке работы в России.