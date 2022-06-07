IItalehti: одна фраза Макрона о недопустимости унижения России напугала Киев

Одна фраза президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости унижения России на мировой арене не на шутку напугала Украину. Такое мнение на страницах финского издания IItalehti выразил журналист Лаури Нурми.
Ранее глава Пятой республики предостерег международное сообщество от оскорбительного отношения в адрес России. Он заметил, что в скором времени Западу будет необходимо налаживать отношения с Москвой.
«Президент Франции Эммануэль Макрон озвучил то, чего боятся украинцы», – заявил обозреватель.
Нурми обратил внимание на то, что Макрон хочет взять на себя своего рода роль «миротворца» в урегулировании конфликта на Украине. Кроме того, считает журналист, французский лидер в какой-то мере солидарен с проводимой ВС РФ спецоперацией.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.