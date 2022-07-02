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Ихтиолог Кузищин напомнил об опасности тигровой акулы после инцидента в египетской Хургаде

Ихтиолог Кузищин напомнил об опасности тигровой акулы после инцидента в египетской Хургаде
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Тигровая акула напала на австрийку в Египте, откусив ей руку и ногу. В результате женщина скончалась. Подобные инциденты в Хургаде неудивительны, заявил профессор кафедры ихтиологии МГУ Кирилл Кузищин.

Любое тропическое море — это потенциально опасное место для человека. Большая белая акула чаще всего лакомится сородичами. Человек — это экзотика для нее, отметил Кирилл Кузищин в интервью для «Газеты.Ru».

«В то же время есть много других акул, например, тигровая акула. Она гораздо более агрессивная и более опасная для человека. Тигровая акула отличается крайне вздорным и мерзким характером», — отметил ихтиолог.

Находящийся в воде человек бессилен перед акулой. Следить за отдыхающими на курорте обязаны спасательные службы, отметил Кирилл Кузищин. Туристы должны молниеносно следовать указаниям выйти из воды, если такие имеются.

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