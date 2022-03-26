Их раны будут зиять десятилетиями: Клинцевич предупредил Запад о непоправимом вреде санкций против РФ

«Месяца через два Европа полностью пересмотрит свое отношение

к тому, что происходит сегодня вокруг России. Многие попытаются очень серьезно

отработать назад. Они не до конца понимают, что войти в одну и ту же реку

дважды невозможно. Сегодня же каждый из них серьезно навредил России, но все

они выстрелили себе в ногу, все до последнего. Да, они навредили, но мы

справимся, а вот как они будут лечить свои раны, я, если честно, не очень

представляю», — поделился мнением бывший сенатор.