Их раны будут зиять десятилетиями: Клинцевич предупредил Запад о непоправимом вреде санкций против РФ

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Большая часть мира не присоединилась к антироссийским
санкциям Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА
Новости. Бывший сенатор Франц Клинцевич рассказал в беседе с «Народными
Новостями», что даже те государства, что стали частью западной политики против
России, очень скоро осознают свою ошибку и попытаются «отыграть назад».
Подавляющее большинство стран за пределами исторического
коллективного Запада не поддерживает санкционную политику США и Евросоюза,
убежден Сергей Лавров. По его словам, эти государства сумели не поддаться на
пропаганду, колоссальное давление, которыми Запад «жонглирует в ООН». Независимые
государства трезво оценивают реальное состояние торгово-экономических связей,
не желая себе вредить.
«Подавляющее большинство стран мира заинтересованы в развитии
равноправного межгосударственного сотрудничества на основе ключевых принципов,
которые заложены в уставе ООН, прежде всего, принцип суверенного равенства
государства. Запад его грубейшим образом попирает и навязывает всем свое
превосходство», — констатировал российский министр.
Россия
стала символом независимости нового миропорядка
Москва открыто бросила вызов коллективному Западу, показывая,
что его мнение не является истиной в конечной инстанции, отметил глава Союза
ветеранов Афганистана, бывший член Совфеда РФ Франц Клинцевич. По его словам,
Россия — символ сопротивления, навязанного планете миропорядку.
«Россия здесь является большим примером и большой надеждой
многих-многих стран: наконец-то кто-то нашелся и достойно сказал слово “нет”.
Не дал отпор, а сказал слово “нет” и предупредил, если будет по-другому, мы
будем сопротивляться и вынуждены решать эти проблемы по-своему», — пояснил наш
собеседник.
Сложно не согласиться со словами Сергея Лаврова, продолжил
политик. Он подчеркнул, что поддержка позиции РФ исчисляется миллиардами людей.
«Мир перестал быть однополярным. Россия в этом процессе
просто жестко показала, что есть страны, такие как США, которые устойчиво и
железобетонно имеют свой суверенитет, свое мнение и вес в этом многополярном
мире. Нас поддерживает как минимум четыре миллиарда населения», — убежден
Клинцевич.
Захотят «отыграть
назад», но будет поздно
Сегодня невозможно отрицать процесс глобализации. Так или
иначе практически все страны связаны между собой, поэтому просто невозможно отрезать
столь крупного участника международных процессов, как РФ.
«Все страны осознают свою зависимость, все они так или иначе
завязаны. Хотя иногда и демонстрируют некую свободу, не один раз нас предавали,
но тем не менее, такая зависимость есть. Есть другие страны, которые понимают,
что эти взаимоотношения с Россией прервать будет очень сложно. Именно поэтому сегодня,
находясь под колоссальным давлением, они не согласились с санкционной политикой
США и навязанной этой же самой политикой Евросоюзу», — считает собеседник НН.
Суверенные государства научились думать самостоятельно. Они сосредоточены
на национальных интересах, не преследуя исключительно политические выгоды.
Именно поэтому они крайне скептично относятся к антироссийским предложениям
США. Более того, очень скоро даже преданные союзники Вашингтона осознают
ошибочность своих решений, попытаются «отыграть назад», но будет поздно.
«Месяца через два Европа полностью пересмотрит свое отношение
к тому, что происходит сегодня вокруг России. Многие попытаются очень серьезно
отработать назад. Они не до конца понимают, что войти в одну и ту же реку
дважды невозможно. Сегодня же каждый из них серьезно навредил России, но все
они выстрелили себе в ногу, все до последнего. Да, они навредили, но мы
справимся, а вот как они будут лечить свои раны, я, если честно, не очень
представляю», — поделился мнением бывший сенатор.
Уже сейчас видны признаки «бунта» в Европе, а дальше ситуация
будет только усугубляться.
«В ближайшее время продекларированные попытки изоляции
приведут к большим серьезным проблемам внутри многих стран, которые согласились
с этой позицией. Посмотрите, что делается в Испании, Франции, Германии, какие бунты,
как они могут быть отрезаны от РФ и прервать все экономические связи с Россией?
Сегодня это невозможно», — не сомневается собеседник НН.
Сотрудничество
не прекращается вопреки давлению Запада
Несмотря на беспрецедентное давление, Москва сохраняет тесные
экономические связи со множеством стран. Они исчисляются миллиардами долларов.
«Наше сотрудничество с Турцией выражается в десятках
миллиардов долларов. Это взаимоотношения по разным аспектам. Сотрудничество по
экономике с Украиной колеблется в пределах нескольких десятков миллионов
долларов. Есть другие страны, с которыми мы взаимодействуем на суммы по 2-3 миллиарда. Например, с Афганистаном у нас в вопросах экономического
взаимодействия тоже несколько десятков миллионов, при этом он практически не
сотрудничают с Европой исходя из последних событий. Стран, которые не с кем не
сотрудничают, практически нет», — подчеркнул российский политик.
С чем
останутся Россия, Запад и остальной мир, разорвав отношения?
Запад неоднократно утверждал, что Россия использует свои
энергоресурсы как инструмент шантажа Европы, однако, как показала практика,
ничего подобного не происходит даже в кризисный момент. Москва продолжает выполнять
свои обязательства по поставкам нефти и газа. Впрочем, на рынке голубого
топлива грядут большие изменения после перехода на расчеты в рублях.
«Мы говорим: “Продавать будем только за рубли”. Австрия
сказала, что это невозможно, мы будем только за доллары, нам это неинтересно.
Ну, неинтересно, вы поймете скоро, по-другому вам никто ничего не продаст. Это
очень тонкая ситуация и она сегодня абсолютно неоднозначна», — предупредил
Клинцевич.
Принимая санкционные решения, отказываясь от расчета в
рублях, многие страны сильно торопятся, считая, что смогут с помощью давления
изменить позицию России. По мнению экс-сенатора, так рассуждают лишь те, кто не
знает ни истории РФ, ни менталитета русских людей.
«Когда идет разговор про резервную валюту, вы должны
понимать, что это все равно бумажка и те, кто владеет этой бумажкой — государь
на час. Главное, что есть — это территория, леса, вода, запасы, люди, хлеб,
ресурсы, энергетика. Люди будут жить в тепле, будут кушать хлеб. У нас есть
все, без смартфонов и отдельных вещей мы проживем. Мы будем строить свои самолеты,
свои корабли. Все сделаем сами», — подытожил политик.
Россия, обладая всем необходимым, справится со всеми
ограничениями, но жертвы «санкционной войны» все равно будут, добавил
Клинцевич. Так, самые бедные страны Латинской Америки и Африки рискуют
оказаться один на один со своими проблемами, а это может привести к полному
упадку и даже голоду.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский не единожды требовал закрыть небо над Украиной, чтобы втянуть членов НАТО в полномасштабный конфликт. Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением о том, что их силы не должны присутствовать в воздушном пространстве или на территории Украины. Это же подтвердил позже и Пентагон.