Игры с огнём: в лаборатории США создали новый искусственный штамм COVID-19 с летальностью в 80%

Исследователи из Бостонского университета создали новый штамм COVID-19 с высоким уровнем летальности — порядка 80%. Для этого они объединили оригинальный штамм, который впервые заразил человека в провинции Ухань, и спайковый белок вируса «Омикрон».

В результате получился вирус под названием «Омикрон S», который убил 80% подопытных мышей в эксперименте. Как оказалось, «Омикрон S» производит в 5 раз больше вирусных частиц, чем оригинальный вариант.

Ряд учёных уже высказал опасения и раскритиковал это исследование. Многие заявили, что необходимо усилить надзор за экспериментами такого рода, чтобы избежать пандемии в будущем. По их словам, необходимо тщательно оценивать риски подобных экспериментов и возможную выгоду от них. Ведь сейчас по всему миру строят более 40 новых биохимических лабораторий, которые работают с опасными вирусами. В основном они располагаются в Азии.

Сами исследования проводились в специальном помещении, которое изолировано от внешней среды. Однако, по мнению многих учётных, этого может быть недостаточно, поскольку в лаборатории в провинции Ухань тоже придерживались стандартов, однако, как показала практика, этого оказалось мало.

Ранее сообщалось, что назальная вакцина от COVID-19 может стать популярнее препаратов для инъекций.