Игрушки и мебель предложили сделать обязательными для переработки в России

Игрушки и мебель предложили сделать обязательными для переработки в России Новости
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Игрушки, обувь и мебель могут включить в список товаров, подлежащих обязательной переработке. Соответствующий проект разработали Российский экологический оператор и Минприроды РФ.

Данная инициатива регулирует перечень различных товаров и упаковок, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств. По словам гендиректора ППК РЭО Дениса Буцаева, новые позиции были добавлены по совокупности признаков, передает телеканал «360».

«Это наличие аналогичных товаров и материалов в ранее утвержденном перечне, если материал товара однородный и его можно переработать с учетом существующего технологического развития, у него длительный срок разложения при попадании в окружающую среду, он выделяет вредные вещества», — добавил он.

Перечень подлежащих обязательной переработке товаров предлагается дополнить такими группами, как «Фильтры для очистки воздуха и воды», «Игры и игрушки», «Изделия из бумаги и картона», а также «Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения». Публичное обсуждение проекта будет проходить до 2 марта.

 
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