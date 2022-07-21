Игру квиддич переименуют в квадбол из-за критики в адрес Джоан Роулинг

Джоан Роулинг

Игру квиддич, которая была вдохновлена романами британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере, официально переименуют в квадбол. Об этом сообщила Международная федерация квиддича (IQA).

Новое название будет отражать количество мячей, используемых в игре, и количество игровых позиций. Так, в этой игре, как и в книжном квиддиче, используются мячи квафл, два бладжера и снитч, а игроки выполняют на поле роли охотников, загонщиков, вратарей и ловцов. Игра из книг о Гарри Поттере была адаптирована под реальную жизнь в 2005 году.

Поводом для изменения названия стало то, что товарный знак на слово “квиддич” принадлежит киностудии Warner Bros., а также критика в адрес Джоан Роулинг. Джоан Роулинг, автор серии книг о Гарри Поттере, часто подвергается критике из-за своей позиции. Правозащитные группы ЛГБТК+, такие как GLAAD и Human Rights Campaign, а также основные актеры из серии фильмов о Гарри Поттере раскритиковали ее позицию, — заявили в организации.

Так, Джоан Роулинг неоднократно критиковали за ее высказывания в твиттере (заблокирован в России) и обвиняли в трансфобии.

С позицией Роулинг не согласились и многие актеры, которые принимали участие в съемках фильма о Гарри Поттере, в том числе Эмма Уотсон, а также исполнитель главной роли Дэниел Рэдклифф. Актер заявил, что может вернуться к работе над фильмами о Гарри Поттере только в том случае, если сама Роулинг не будет принимать участия в экранизации.