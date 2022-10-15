игровую мышь Logitech G502 X выпустили в Китае

В Китае вышла в продажу игровая мышь Logitech G502 X. Там она стоит 499 юаней, что эквивалентно 69 долларам. Эта модель использует новейшие переключатели Lightforce, которые относятся к категории оптико-механических. Утверждается, что они обеспечивают высокую скорость отклика, точное срабатывание и хороший уровень надёжности.

Также в мыши используются сенсоры Hero 25K, а для подключения используется беспроводной интерфейс Lightspeed. Новинка поддерживает работу с фирменным ПО G Hub, в котором можно настраивать разные варианты чувствительности мыши, что позволит адаптировать её под разные игровые жанры.

Отметим, что линейка Logitech G502 X включает три варианта: стандартный G502 X, G502 X Lightspeed и G502 X Plus. При этом впервые в серии есть чёрный и белый цвета. Разница между моделями минимальна: G502 X представляет собой проводную версию, а G502 X Plus — вариант с RGB-подсветкой.

В сентябре такую мышь уже начали продавать в Индии, но там стоимость составляет почти 100 долларов. Ранее сообщалось, что европейская версия будет стоить 140 долларов.