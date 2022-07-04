Игровой мини-ноутбук GPD Win Max 2 получит сразу пять модификаций, но только два процессора

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На площадке Indiegogo запустили краудфандинговую кампанию по сбору средств на игровые ноутбуки GPD WIN Max 2. Как сообщается, на выбор представлены сразу пять модификаций этого устройства. Они основаны на процессорах AMD и Intel с интегрированной графикой.

Ноутбуки получат 10-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 2560 × 1600 пикселей и поддержкой стилуса. У них будет клавиатура, трекпад и геймпад, встроенные в небольшой корпус. Заявлены процессоры AMD Ryzen 7 6800U и Intel Core i5-1260P, 16/32ГБ оперативной памяти, SSD от 128 ГБ до 2 ТБ.

Также обещано множество портов: три USB 3.2 Gen 2 Type-A, два Thunderbolt 4/USB4 (зависит от процессора), картридер на SD/microSD, а также два разъёма M.2 — формата 2280 и 2230. Также можно установить модуль 4G LTE, который покупается отдельно.

Цены по предзаказу выглядят так, в скобках приведены розничные.

Ryzen 7 6800U / 16 ГБ / 128 ГБ: 899 (будет ограниченная партия)

Ryzen 7 6800U / 16 ГБ / 1 ТБ: 999 (1159);

Ryzen 7 6800U / 32 ГБ / 1 ТБ: 1199 (1359);

Ryzen 7 6800U / 32 ГБ / 2 ТБ: 1299 (1459);

Core i5-1260P / 16 ГБ / 1 ТБ: 999 (1159);

4G LTE модем: 79 (89);

Дополнительный M.2 2230 1TB: 139 (145).

Дата выхода пока не сообщается. А ранее китайская компания AOKZOE представила консоль A1.